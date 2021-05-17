Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.05
73,99
89,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Что гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровали

Что гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровали
Иллюстрация: ноц42.рф

Археологи Кемеровского госуниверситета нашли фрагмент древнего китайского зеркала на дне Красноярского водохранилища. Зеркало бронзовое. Датируется находка приблизительно 11-12 вв.

#НОВОСТИ

Артефакт археологи нашли в ходе экспедиции на Тепсей — это один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины, рассказали в пресс-службе научно-образовательного центра «Кузбасс».

Специалисты смогли расшифровать иероглифы, которые вырезаны на бортике зеркала.

Надпись гласит: feng zhou lu she. Здесь указано название административного региона, созданного при династии Юань. Далее — титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф означает «получать с уважением».

Перевод позволил археологам сделать вывод, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы.

Ученые отмечают, что зеркало было не разбито, а сломано намеренно — это местная традиция кыргызов.

Так как его нашли ученые кемеровского университета, они оставят зеркало у себя и будут исследовать находку. Они выяснят название провинции, которая указана на зеркале, а также то, как этот артефакт оказался на Енисее», — рассказали DK.RU в НОЦ «Кузбасс».

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • СМИ: Сергея Шахматова исключили из партии «Зеленых»СМИ: Сергея Шахматова исключили из партии «Зеленых»
  • Сокол летит в республику ХакасияСокол летит в республику Хакасия
  • Красноярск ожидают дождиКрасноярск ожидают дожди
  • Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходнойТерриторию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной
  • Вынесен первый приговор одному из соратников ВиссарионаВынесен первый приговор одному из соратников Виссариона
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.