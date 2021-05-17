Что гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровали
Археологи Кемеровского госуниверситета нашли фрагмент древнего китайского зеркала на дне Красноярского водохранилища. Зеркало бронзовое. Датируется находка приблизительно 11-12 вв.
Артефакт археологи нашли в ходе экспедиции на Тепсей — это один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины, рассказали в пресс-службе научно-образовательного центра «Кузбасс».
Специалисты смогли расшифровать иероглифы, которые вырезаны на бортике зеркала.
Надпись гласит: feng zhou lu she. Здесь указано название административного региона, созданного при династии Юань. Далее — титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф означает «получать с уважением».
Перевод позволил археологам сделать вывод, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы.
Ученые отмечают, что зеркало было не разбито, а сломано намеренно — это местная традиция кыргызов.
Так как его нашли ученые кемеровского университета, они оставят зеркало у себя и будут исследовать находку. Они выяснят название провинции, которая указана на зеркале, а также то, как этот артефакт оказался на Енисее», — рассказали DK.RU в НОЦ «Кузбасс».