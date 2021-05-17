Что гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровали

Археологи Кемеровского госуниверситета нашли фрагмент древнего китайского зеркала на дне Красноярского водохранилища. Зеркало бронзовое. Датируется находка приблизительно 11-12 вв.

Артефакт археологи нашли в ходе экспедиции на Тепсей — это один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины, рассказали в пресс-службе научно-образовательного центра «Кузбасс».

Специалисты смогли расшифровать иероглифы, которые вырезаны на бортике зеркала.

Надпись гласит: feng zhou lu she. Здесь указано название административного региона, созданного при династии Юань. Далее — титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф означает «получать с уважением».

Перевод позволил археологам сделать вывод, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы.

Ученые отмечают, что зеркало было не разбито, а сломано намеренно — это местная традиция кыргызов.