Звонки из банков, медцентров и мошенники: россиян раздражает телефонный спам
Более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников. Данные приводит аналитический проект Tinkoff Data. Специалисты провели опрос, в котором участвовало больше 16 тысяч человек.
Как оказалось, 98% жителей нашей страны сталкиваются со звонками спамеров, 90% — со звонками мошенников.
Почти треть респондентов получает такие звонки по несколько раз в день, еще 55% — несколько раз в неделю.
Звонки от спамеров мало кого оставляют равнодушным — 76% опрошенных они раздражают.
Среди спамеров популярны телефонные мошенники — они представляются сотрудниками прокуратуры, полиции, служб безопасности банков и других организаций.
Больше всего таких звонков россияне получают на зимних каникулах и в праздники: это связано с тем, что люди расслабляются и становятся менее бдительными.
Чтобы завоевать доверие абонента, лже-специалисты используют персональные данные из утечек, уловки и психологическое давление.
Специалисты отмечают, что в 2021 году количество мошеннических звонков, например, клиентам российских банков выросло на 170%.
Однако граждане становятся более бдительными: доля успешных для злоумышленников сделок уже сократилась с 22,5 до 13%.
Половина опрошенных рассказали, что обычно вешают трубку, не вступая в разговор. Почти треть респондентов «троллит» звонящих мошенников, 14% сообщают о звонке мошенников в банк.
Самым популярным сценарием, который используют телефонные мошенники, стал звонок от «службы безопасности банка» — его доля составляет почти 90%.
Также спамеры в качестве схемы обмана используют инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые предлагают быстрый доход под высокий процент.
Кроме мошенников россиян нежелательными звонками беспокоят банки, организации и рекламщики.
Из банков, в основном, звонят, чтобы предложить оформить кредит или карту. 70% участников опроса получали такие звонки.
На втором месте — предложения от медицинских центров, с ними сталкивается 59% абонентов.
Также беспокоят спам-звонки с рекламой операторов сотовой связи, интернета, телефонные опросы, а также звонки от сотрудников салонов красоты и магазинов.
Некоторые пользовали рассказали и о так называемых «молчаливых прозвонах». Они длятся всего несколько секунд. Потом звонок заканчивается.
93% опрошенных заявили, что подобные звонки для них абсолютно бесполезны. И лишь 1% опрошенных отметил, что во время спам-звонков им предлагают что-то нужное.
Отметим, в рамках исследовании были проанализированы данные по работе определителя телефонного номера Тинькофф «Кто звонит», антифрод-платформы Tinkoff Call Defender и системы фрод-мониторинга.