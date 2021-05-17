Звонки из банков, медцентров и мошенники: россиян раздражает телефонный спам

Более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников. Данные приводит аналитический проект Tinkoff Data. Специалисты провели опрос, в котором участвовало больше 16 тысяч человек.

Как оказалось, 98% жителей нашей страны сталкиваются со звонками спамеров, 90% — со звонками мошенников.

Почти треть респондентов получает такие звонки по несколько раз в день, еще 55% — несколько раз в неделю.

Звонки от спамеров мало кого оставляют равнодушным — 76% опрошенных они раздражают.

Среди спамеров популярны телефонные мошенники — они представляются сотрудниками прокуратуры, полиции, служб безопасности банков и других организаций.

Больше всего таких звонков россияне получают на зимних каникулах и в праздники: это связано с тем, что люди расслабляются и становятся менее бдительными.

Чтобы завоевать доверие абонента, лже-специалисты используют персональные данные из утечек, уловки и психологическое давление.

Специалисты отмечают, что в 2021 году количество мошеннических звонков, например, клиентам российских банков выросло на 170%.

Однако граждане становятся более бдительными: доля успешных для злоумышленников сделок уже сократилась с 22,5 до 13%.

Половина опрошенных рассказали, что обычно вешают трубку, не вступая в разговор. Почти треть респондентов «троллит» звонящих мошенников, 14% сообщают о звонке мошенников в банк.

Самым популярным сценарием, который используют телефонные мошенники, стал звонок от «службы безопасности банка» — его доля составляет почти 90%.

Также спамеры в качестве схемы обмана используют инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые предлагают быстрый доход под высокий процент.

Кроме мошенников россиян нежелательными звонками беспокоят банки, организации и рекламщики.

Из банков, в основном, звонят, чтобы предложить оформить кредит или карту. 70% участников опроса получали такие звонки.

На втором месте — предложения от медицинских центров, с ними сталкивается 59% абонентов.

Также беспокоят спам-звонки с рекламой операторов сотовой связи, интернета, телефонные опросы, а также звонки от сотрудников салонов красоты и магазинов.

Некоторые пользовали рассказали и о так называемых «молчаливых прозвонах». Они длятся всего несколько секунд. Потом звонок заканчивается.

93% опрошенных заявили, что подобные звонки для них абсолютно бесполезны. И лишь 1% опрошенных отметил, что во время спам-звонков им предлагают что-то нужное.

Отметим, в рамках исследовании были проанализированы данные по работе определителя телефонного номера Тинькофф «Кто звонит», антифрод-платформы Tinkoff Call Defender и системы фрод-мониторинга.