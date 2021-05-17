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Розлив топлива в Дудинке не причинил экологического ущерба

Розлив топлива в Дудинке не причинил экологического ущерба
Иллюстрация: МЧС

На севере Красноярского края зафиксирована утечка дизтопива из резервуара объемом 20 тысяч кубометров.

#НОВОСТИ

По данным МЧС всего вытекло 200 литров на площади в 30 квадратных метров. Цистерна принадлежит ТЭЦ-3. Причиной разлития, по версии Роспироднадхора, стала коррозия емкости.

Ликвидацией последствий занимается оперативная группа пожарно-спасательной части. Место протекания обработали сорбентом, а топливо перекачивают в резервные ёмкости. Представители  Норильско-Таймырской энергетической компании заявили, что происшествие не повлекло экологического ущерба и угрозы загрязнения природы нет.

Автор: Петр Савельев
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