Вице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходах

Сотрудники мэрии Красноярска отчитались о своих доходах за 2020 год. Рассказываем, кто из заместителей главы города заработал больше всех.

Первое место

Вячеслав Логинов заработал 6 млн рублей. В собственности у него мотоцикл, катер и дом.

Второе место

Алексей Давыдов отчитался о доходе в 2,9 млн рублей, у него в собственности есть дом почти 750 кв. м, участок, гараж и квартира. Кроме того, 2,2 млн заработала супруга Давыдова. Семья владеет автомобилем Lexus NX200T.

Третье место

Олег Животов заработал 2,6 млн рублей, плюс 3,5 млн дохода получила супруга.

Почетное четвертое

Роман Одинцов — первый заместитель главы города — руководитель департамента финансов — получил за прошлый год более 2 млн рублей.

Главы департаментов

Среди глав департаментов самой финансово успешной стала Ирина Антипина, глава департамента экономической политики — ее доход 12,7 млн рублей. В декларации указано, что это доход от продажи недвижимости.

Александр Годованюк, руководитель дептранса, сообщает о 4,6 млн рублей, Максим Волков, глава департамента градостроительства, о 2,2 млн рублей, Татьяна Сидтикова, руководитель главного управления образования о 2 млн рублей, Алексей Фоминых, глава департамента горхозяйства, о 1,9 млн рублей, Юлия Соловарова, глава управления архитектуры, о 1,3 млн рублей.