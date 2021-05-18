Спрос на услуги по организации мероприятий возвращается к доковидному уровню

Как сообщает пресс-служба «Авито», спрос на услуги по организации праздников в мае 2021 года вырос почти вдвое по сравнению с маем 2020-года: на 99,1%. То есть, отрасль практически восстановилась.

Один из факторов восстановления спроса – выпускные в детских садах и школах, свои услуги предлагают аниматоры, пародисты, фокусники и даже постановщики выпускного вальса. Как отмечают специалисты «Авито.Услуги», спрос на фото- и видеосъемку вырос на 94,2%.

Что касается подготовки свадеб, то здесь рекорды популярности бьет аренда авто с водителем: за год спрос на эту услугу увеличился на 127,9%.

Кейтеринг и доставка стали популярнее на 61,4%, при этом кроме «классических» вариантов можно заказать на праздник продавца сладкой ваты или мороженого, а также специалиста по шашлыкам или плову.