Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.05
73,85
89,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская компания получила медали международной выставки

Красноярская компания получила медали международной выставки
Иллюстрация: Енисейский стандарт

Две награды международной выставки Продэкспо-2021, проходящей в Москве ежегодно, получила «Сибирская кондитерская компания», которая разрабатывает оригинальную упаковку для сладостей.

#НОВОСТИ

Жюри выставки отметило две оригинальные подарочные коробки: упаковка «Дорогой Дедушка Мороз…» с дополнительным вложением в виде подвесной лампы, вписанной в сюжет, выиграла приз жюри на конкурсе ПродЭкстраПак-2021, в номинации «Продукт выбирает упаковку».

А упаковка «Волшебные сны» со встроенным музыкальным механизмом, исполняющим «Танец феи драже» из балета «Щелкунчик», выиграла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт-2021».

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вынесен первый приговор одному из соратников ВиссарионаВынесен первый приговор одному из соратников Виссариона
  • Вице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходахВице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходах
  • Красноярцы жалуются на высокую активность клещейКрасноярцы жалуются на высокую активность клещей
  • Всероссийский фестиваль мемов пройдет в КрасноярскеВсероссийский фестиваль мемов пройдет в Красноярске
  • Кержаков ушел из ФК «Томь». На решение повлияла игра с «Енисеем»Кержаков ушел из ФК «Томь». На решение повлияла игра с «Енисеем»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.