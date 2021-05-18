Красноярская компания получила медали международной выставки

Две награды международной выставки Продэкспо-2021, проходящей в Москве ежегодно, получила «Сибирская кондитерская компания», которая разрабатывает оригинальную упаковку для сладостей.

Жюри выставки отметило две оригинальные подарочные коробки: упаковка «Дорогой Дедушка Мороз…» с дополнительным вложением в виде подвесной лампы, вписанной в сюжет, выиграла приз жюри на конкурсе ПродЭкстраПак-2021, в номинации «Продукт выбирает упаковку».

А упаковка «Волшебные сны» со встроенным музыкальным механизмом, исполняющим «Танец феи драже» из балета «Щелкунчик», выиграла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт-2021».