Красноярские предприниматели выберут самых креативных студентов и возьмут их на работу

Красноярские студенты смогут поучаствовать в кейс-чемпионате и выиграть ценные призы. Самых талантливых ждет приглашение на работу или стажировку в крупной компании.

Кто окажется лучшим, определят предприниматели, представители известных красноярских предприятий.

Свою реактивность студентам предстоит проявить в бизнес-игре — они разделятся на команды по четыре человека и будут решать реальную управленческую или бизнес-задачу. Например, как сократить затраты производства, увеличить количество клиентов, выйти на новые рынки и прочее.

Такой формат позволит участникам попробовать себя вы роли руководителя компании, а работодателям — увидеть конкурсантов в деле, понять, как они работают и проявляют себя в критической ситуации.

Команды получают задачу, актуальную именно в этот момент и в этом месте. Это возможность испытать себя, свои навыки и знания: найти выход из ситуации и рассмотреть разные подходы», — рассказывает представитель региональной сети центров «Мой бизнес» Вера Копылова.

Отметим, кейс-чемпионат по предпринимательству пройдет с 19 по 28 мая в центре «Мой бизнес». Регистрация участников проходит на сайте кейс-чемпионат.рф.