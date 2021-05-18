На юге Красноярского края отремонтируют дороги за 177 миллионов рублей

В Красноярском крае отремонтируют подъезды к Минусинску. В этом сезоне работы пройдут на двух объектах. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сначала работы будут выполнять на маршруте город Минусинск — железнодорожная станция Минусинск. Здесь дорожникам предстоит лишь завершить уже начатое: им осталось поменять асфальт в 5 км, оборудовать съезды, укрепить обочины, поставить новые комфортные остановки и дорожные знаки. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, здесь также «приподнимут» нерегулируемые пешеходные переходы.

Уже в конце июня работы должны быть завершены, сообщают в правительстве Красноярского края. Всего на ремонт потратят порядка 68 млн рублей из краевого бюджета.

Также в этом сезоне начнется ремонт на автодороге Минусинск — Большая Ничка — Жерлык. Однако сейчас здесь проведут только подготовительные работы, а уже в следующем году восстановят асфальт и обочины. Дорожники будут использовать современный синтетический материал, который позволит сделать дороги прочнее.

На реализацию проекта из краевого бюджета потратят порядка 109 млн рублей.

С 2022 по 2023 год сразу три загородных объекта дорожники отремонтируют в рамках подготовки к празднованию 200-летия южной столицы края.