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На юге Красноярского края отремонтируют дороги за 177 миллионов рублей

На юге Красноярского края отремонтируют дороги за 177 миллионов рублей
Иллюстрация: rusvesna.su

В Красноярском крае отремонтируют подъезды к Минусинску. В этом сезоне работы пройдут на двух объектах. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

#НОВОСТИ

Сначала работы будут выполнять на маршруте город Минусинск — железнодорожная станция Минусинск. Здесь дорожникам предстоит лишь завершить уже начатое: им осталось поменять асфальт в 5 км, оборудовать съезды, укрепить обочины, поставить новые комфортные остановки и дорожные знаки. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, здесь также  «приподнимут» нерегулируемые пешеходные переходы.

Уже в конце июня работы должны быть завершены, сообщают в правительстве Красноярского края. Всего на ремонт потратят порядка 68 млн рублей из краевого бюджета.

Также в этом сезоне начнется ремонт на автодороге Минусинск — Большая Ничка — Жерлык. Однако сейчас здесь проведут только подготовительные работы, а уже в следующем году восстановят асфальт и обочины. Дорожники будут использовать современный синтетический материал, который позволит сделать дороги прочнее.

На реализацию проекта из краевого бюджета потратят порядка 109 млн рублей.

С 2022 по 2023 год сразу три загородных объекта дорожники отремонтируют в рамках подготовки к празднованию 200-летия южной столицы края.

Это подъезд к Минусинску, Северный обход города, а также ещё один участок автодороги Минусинск — ж/д станция „Минусинск“, с 5-го по 11-й км», — рассказал министр транспорта края Константин Димитров.

 

Автор: Юлия Тарабан
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