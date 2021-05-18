Следить за экологией в Красноярском крае будут инспекторы-волонтеры

Ряды экологических инспекторов в крае пополнили еще 14 волонтеров. Они прошли полный курс обучения на онлайн-платформе «Школа общественных экологических инспекторов» и уже получили удостоверения.

Волонтеры изучили основы законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных отношений, порядок фиксации экологических нарушения.

Полученные знания позволяют им участвовать в рейдах, которые проводят специалисты министерства экологии. При желании экологические инспекторы могут и самостоятельно проводить надзорные мероприятия.

В основном, они будут заниматься пресечением образования несанкционированных свалок, незаконных источников загрязнения воздуха, сохранением зеленых насаждений в населенных пунктах.

Удостоверение волонтерам выдается на год, однако если экоинспектор подтвердит результативность своей работы, срок действия документа продлят.

Стать экологически волонтером может любой желающий не младше 18 лет.

Отметим, удостоверение общественного экологического ингспектора уже есть у 164 человек из разных городов края.