В Сибири больше всего не хватает медиков, курьеров и строителей
В Сибири в апреле рекрутинговая активность работодателей была 1,25-1,3 раза выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Такая тенденция наблюдается по всей России.
Аналитики SuperJob рассказывают: растёт спрос на «синих воротничков», медиков и IT-специалистов.
Больше всего не хватает работников в курьерской доставке. Там на 1 вакансию приходится в среднем менее одного (0,7) соискателя.
Притом, что обычно, при сбалансированном рынке труда, конкурс составляет 4–4,5 резюме на вакансию.
В сфере строительства тоже дефицит работников — 0,8 резюме на 1 вакансию. Специалисты отмечают, что это связано с пандемией коронавируса. Из-за эпидемии нашу страну покинули многие трудовые мигранты, поэтому работодатели испытывают острую нехватку персонала и пытаются создать интересные условия для работников из России: предлагают конкурентные зарплаты и достойные условия проживания.
Добывающая отрасль также испытывает дефицит рабочей силы. Работодателям все сложнее искать кадры для работы вахтовым методом. Опять же, сказалась пандемия.
Нехватку кадров испытывает медицина (0,9 резюме на 1 вакансию), сфера автоперевозок (0,9), промышленности и производства (конкурс равен 1,2 резюме на вакансию). Острая нехватка специалистов ощущается также в образовании (2 резюме на вакансию) - однако здесь число вакансий будет колебаться под влиянием сезонности.
Чуть лучше ситуация в IT и сфере добычи сырья.
Специалисты SuperJob отмечают, что в целом в апреле 2021 года количество вакансий в сфере курьерской доставки выросло на 349%, в автоперевозках — на 151%, добыче сырья — на 127%, образовании — на 112%, строительстве — на 89%, в промышленности — на 89%.
При этом в апреле в Сибири больше всего искали медиков: количество вакансий к марту выросло на 26%.
Как рассказываю в SuperJob, прошлый год обнажил проблемы в сфере медицины. Стало ясно, что в больницах не хватает высшего, среднего и младшего медицинского персонала. Врачи, медсестры и санитары — в дефиците в том числе и в мегаполисах.
Пандемия COVID-19 заставила медицину мобилизовать все имеющиеся силы и возможности, как следствие — «выгорание» и усталость медработников.
Судя по трендам 2020 года, летом число заболевших коронавирусом пойдет на спад, а осенью (если инфекция выйдет на новый виток), число вакансий для медперсонала вновь вырастет. Между тем, среди врачей СФО больше всего специалистов, готовых сменить место жительства ради новой работы (самые популярные города для переезда — Москва и Санкт-Петербург)», — рассказала Наталья Голованова, руководитель Исследовательского центра SuperJob.