В Сибири больше всего не хватает медиков, курьеров и строителей

В Сибири в апреле рекрутинговая активность работодателей была 1,25-1,3 раза выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Такая тенденция наблюдается по всей России.

Аналитики SuperJob рассказывают: растёт спрос на «синих воротничков», медиков и IT-специалистов.

Больше всего не хватает работников в курьерской доставке. Там на 1 вакансию приходится в среднем менее одного (0,7) соискателя.

Притом, что обычно, при сбалансированном рынке труда, конкурс составляет 4–4,5 резюме на вакансию.

В сфере строительства тоже дефицит работников — 0,8 резюме на 1 вакансию. Специалисты отмечают, что это связано с пандемией коронавируса. Из-за эпидемии нашу страну покинули многие трудовые мигранты, поэтому работодатели испытывают острую нехватку персонала и пытаются создать интересные условия для работников из России: предлагают конкурентные зарплаты и достойные условия проживания.

Добывающая отрасль также испытывает дефицит рабочей силы. Работодателям все сложнее искать кадры для работы вахтовым методом. Опять же, сказалась пандемия.

Нехватку кадров испытывает медицина (0,9 резюме на 1 вакансию), сфера автоперевозок (0,9), промышленности и производства (конкурс равен 1,2 резюме на вакансию). Острая нехватка специалистов ощущается также в образовании (2 резюме на вакансию) - однако здесь число вакансий будет колебаться под влиянием сезонности.

Чуть лучше ситуация в IT и сфере добычи сырья.

Специалисты SuperJob отмечают, что в целом в апреле 2021 года количество вакансий в сфере курьерской доставки выросло на 349%, в автоперевозках — на 151%, добыче сырья — на 127%, образовании — на 112%, строительстве — на 89%, в промышленности — на 89%.

При этом в апреле в Сибири больше всего искали медиков: количество вакансий к марту выросло на 26%.

Как рассказываю в SuperJob, прошлый год обнажил проблемы в сфере медицины. Стало ясно, что в больницах не хватает высшего, среднего и младшего медицинского персонала. Врачи, медсестры и санитары — в дефиците в том числе и в мегаполисах.

Пандемия COVID-19 заставила медицину мобилизовать все имеющиеся силы и возможности, как следствие — «выгорание» и усталость медработников.