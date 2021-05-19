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«По следам великого Гэтсби»: Музыкальный театр провел автоквест

«По следам великого Гэтсби»: Музыкальный театр провел автоквест
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Скорость, смех и ожидание встречи с самим мистером Гэтсби – в минувшие выходные Самый Музыкальный пригласил красноярцев отправиться по следам этого таинственного миллионера.

#НОВОСТИ

Автоквест состоялся в преддверии долгожданной премьеры – мюзикла «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Стартовой точкой для 19 команд-участниц стало театральное фойе. Здесь состоялся брифинг, а труппа устроила гостям настоящий сюрприз – солист театра и исполнитель роли Ника Каррауэя Михаил Дубовцев и артисты балета представили номер «Ревущий Нью-Йорк», мгновенно погрузив всех в атмосферу Америки 1920-х годов. Затем команды отправились на поиски главного героя. Их ждали: шумная вечеринка, чувственный джаз, свежая пресса, подбор ключей и кодов и, наконец, встреча с Джеем Гэтсби. Победителями автомобильно-интеллектуального состязания стали три команды.

1 место – «Маэстро»
2 место – «Брусника»
3 место – «На бис!».

Им и счастливчикам, чьи номера выпали на генераторе случайных чисел, режиссёр-постановщик будущей премьеры Николай Покотыло вручил призы. Отдельным подарком отметили участницу с ником @zlatasofia_privat, которая за два часа сделала больше всех публикаций с хэштегом #автогэтсби.

Премьеру мюзикла «Великий Гэтсби» на сцене театра представят: 3, 4, 5, 23, 24 и 25 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

 

Автор: Петр Савельев
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