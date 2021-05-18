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Президент США Джо Байден опубликовал налоговую декларацию

Президент США Джо Байден опубликовал налоговую декларацию
Иллюстрация: The White House

Джо Байден и его супруга опубликовали налоговую декларацию за 2020 год на официальном сайте Белого дома.

#НОВОСТИ

Г-н Байден получил в прошлом году около 45 млн рублей ($607 тыс.), из которых семейная пара заплатила порядка 14 млн рублей ($186 тыс.) в качестве федерального и местного подоходного налога.

Кроме того, налоговую декларацию обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф — чета получила доход в 125 млн рублей ($1,7 млн), из которых почти половина ушла на налоги — 60 млн рублей ($804 тыс.).

Напомним, что законы США не обязывают президентов публично отчитываться о доходах и Дональд Трамп отказывался это делать, однако его декларации все равно просачивались в СМИ — в среднем г-н Трамп в течении президентского срока декларировал доходы порядка 30 млрд рублей ($400 млн) ежегодно.

 

 

Автор: Петр Савельев
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