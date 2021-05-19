В Красноярске пройдет День полярного кино

Событие приурочено ко Дню полярника. С 22 мая в 45 городах России, странах СНГ и за рубежом пройдут показы фильмов о первых покорителях крайнего Севера. К Акции присоединится и Красноярский край.

Организатор показов КГБУК «Енисей кино».

В программу войдут ленты, рассказывающие о разных этапах освоения Арктики и Северного морского пути. Эти картины предоставлены Российским Государственным архивом кинофотодокументов и подготовлены к показу студией «Позитив-фильм» под руководством режиссера-документалиста Бориса Дворкина. Среди лент, которые в полном объёме уже давно не выходили на большой экран, есть уникальные.

Своими глазами взглянуть на важнейшие моменты истории можно будет в киногостиной «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153) 21 мая в 17:00 и в кинозалах Красноярского края. Участие в Акции примут более 30 площадок. Все желающие смогут увидеть легендарные походы ледокола «Александр Сибиряков» через Арктику и ледореза «Ф. Литке» по Северному морскому пути, первые воздушные экспедиции и трансатлантические перелеты, дрейфующие исследовательские станции и многое другое.

Расписание показов доступно на сайте enisey-kino.ru.