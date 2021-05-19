Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.05
73,69
89,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Против владельцев рынка «Восточный» возбудили уголовное дело за махинации

Против владельцев рынка «Восточный» возбудили уголовное дело за махинации
Иллюстрация: Яндекс

Против компании «Версия-3», которая владеет известным в Красноярске правобережным рынком, возбудили уголовное дело после обысков, которые прошли в мэрии города.

#НОВОСТИ

Как сообщают красноярские СМИ, возбуждено дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (часть 2 статьи 165 УК РФ).

По данным Росреестра, во владении ООО «Версия-3» находится четыре земельных участка общей площадью 19 тысяч квадратных метров. По официальной информации мэрии, все эти участки фирма приобрела без торгов за 15% от их кадастровой стоимости, так как на момент покупки на них уже стояли постройки, принадлежащие фирме. По краевому закону собственник сооружения имеет право выкупить землю, на которой стоит его объект, именно за 15% «кадастра» и без аукциона.

Однако «Версия-3» сначала брала в аренду у мэрии земельные участки, потом возводила на них временные сооружения, а лишь потом выкупала землю под ними в частную собственность.

Вследствие чего бюджет города недополучил 2,5 миллионов рублей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходахВице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходах
  • Что гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровалиЧто гласит найденное в Красноярском крае древнее китайское зеркало? Ученые расшифровали
  • Кержаков ушел из ФК «Томь». На решение повлияла игра с «Енисеем»Кержаков ушел из ФК «Томь». На решение повлияла игра с «Енисеем»
  • Ульяна Гельбова: Зачем оцифровывать бизнес или Откровенно о человеко-часахУльяна Гельбова: Зачем оцифровывать бизнес или Откровенно о человеко-часах
  • Звонки из банков, медцентров и мошенники: россиян раздражает телефонный спамЗвонки из банков, медцентров и мошенники: россиян раздражает телефонный спам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.