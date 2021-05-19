Против владельцев рынка «Восточный» возбудили уголовное дело за махинации

Против компании «Версия-3», которая владеет известным в Красноярске правобережным рынком, возбудили уголовное дело после обысков, которые прошли в мэрии города.

Как сообщают красноярские СМИ, возбуждено дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (часть 2 статьи 165 УК РФ).

По данным Росреестра, во владении ООО «Версия-3» находится четыре земельных участка общей площадью 19 тысяч квадратных метров. По официальной информации мэрии, все эти участки фирма приобрела без торгов за 15% от их кадастровой стоимости, так как на момент покупки на них уже стояли постройки, принадлежащие фирме. По краевому закону собственник сооружения имеет право выкупить землю, на которой стоит его объект, именно за 15% «кадастра» и без аукциона.

Однако «Версия-3» сначала брала в аренду у мэрии земельные участки, потом возводила на них временные сооружения, а лишь потом выкупала землю под ними в частную собственность.

Вследствие чего бюджет города недополучил 2,5 миллионов рублей.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.