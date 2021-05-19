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Трудоголики Красноярского края: почти 70% работодателей не отдыхали на майские

Трудоголики Красноярского края: почти 70% работодателей не отдыхали на майские
Иллюстрация: pixabay.com

Специалисты hh.ru проанализировали активность красноярских работодателей в период с 4 по 7 мая — дни, объявленные президентом нерабочими. Оказалось, большинство работало.

#НОВОСТИ
Как показало исследование, доля активных компаний-работодателей из Красноярского края составила 77% в сравнении с периодом с 5 по 9 апреля 2021.
 
Больше всего желающих поработать в выходные оказалось в Хакасии, там всего 2% работодателей ушли на законный полноценный отдых. 
 
Почти не отдыхали работодатели в Томской области — здесь активность составила 83% — и в Алтайском крае (80%).
 
Меньше всего в майски рабочая активность отмечена в Новосибирской области (68%).
 
Что касается России в целом, то отдыхали работодатели больше всего в Москве и Подмосковье. Там рабочая активность оказалось меньше 60%. 
 
Компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики показали еще меньшую деловую активность, всего 56% и 50% от показателей в апреле соответственно.
 
Как отмечают аналитики, деловая активность зависела от масштаба компании. Там, где количество сотрудников было больше 500, рабочая активность была выше. 
 
В микро-компаниях со штатом менее 20 человек она оказалось на уровне 67%. 
 
Под рабочей активностью в исследовании подразумеваются все виды действий компаний-работодателей по задачам найма персонала, в т.ч. публикация вакансий, разбор откликов соискателей, приглашение на собеседование и т.д.
Автор: Юлия Тарабан
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