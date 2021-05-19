Трудоголики Красноярского края: почти 70% работодателей не отдыхали на майские

Специалисты hh.ru проанализировали активность красноярских работодателей в период с 4 по 7 мая — дни, объявленные президентом нерабочими. Оказалось, большинство работало.

Как показало исследование, доля активных компаний-работодателей из Красноярского края составила 77% в сравнении с периодом с 5 по 9 апреля 2021.

Больше всего желающих поработать в выходные оказалось в Хакасии, там всего 2% работодателей ушли на законный полноценный отдых.

Почти не отдыхали работодатели в Томской области — здесь активность составила 83% — и в Алтайском крае (80%).

Меньше всего в майски рабочая активность отмечена в Новосибирской области (68%).

Что касается России в целом, то отдыхали работодатели больше всего в Москве и Подмосковье. Там рабочая активность оказалось меньше 60%.

Компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики показали еще меньшую деловую активность, всего 56% и 50% от показателей в апреле соответственно.

Как отмечают аналитики, деловая активность зависела от масштаба компании. Там, где количество сотрудников было больше 500, рабочая активность была выше.

В микро-компаниях со штатом менее 20 человек она оказалось на уровне 67%.

Под рабочей активностью в исследовании подразумеваются все виды действий компаний-работодателей по задачам найма персонала, в т.ч. публикация вакансий, разбор откликов соискателей, приглашение на собеседование и т.д.