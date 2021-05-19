На ул. Маерчака появится автопарковка: построит частный инвестор

ООО «Азорит» предложило за аренду участка площадью 5 258 кв. метров более 18 млн рублей годовой оплаты, тем самым превысив стартовую цену в 4 раза. Договор аренды заключен на 10 лет и 8 месяцев.

Инвестор построит здесь автопарковку. Кроме того, он займётся и землями, которые находятся рядом с арендуемым участком. По закону инвестор обязан обеспечить соответствующее санитарное состояние территорий с соблюдением экологических норм.

Отметим, данный участок относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Инвестор не имеет право изменить установленное целевое использование и не может передать права и обязанности по договору аренды третьему лицу.

В мэрии Красноярска отметили, что стремятся вовлекать как можно больше муниципальных земель в деловой оборот, ведь доход от аренды — важная составляющая городского бюджета.