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На ул. Маерчака появится автопарковка: построит частный инвестор

На ул. Маерчака появится автопарковка: построит частный инвестор
Иллюстрация: pixabay.com

ООО «Азорит» предложило за аренду участка площадью 5 258 кв. метров более 18 млн рублей годовой оплаты, тем самым превысив стартовую цену в 4 раза. Договор аренды заключен на 10 лет и 8 месяцев.

#НОВОСТИ

Инвестор построит здесь автопарковку. Кроме того, он займётся и землями, которые находятся рядом с арендуемым участком. По закону инвестор обязан обеспечить соответствующее санитарное состояние территорий с соблюдением экологических норм.

Отметим, данный участок относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Инвестор не имеет право изменить установленное целевое использование и не может передать права и обязанности по договору аренды третьему лицу.

В мэрии Красноярска отметили, что стремятся вовлекать как можно больше муниципальных земель в деловой оборот, ведь доход от аренды — важная составляющая городского бюджета.

С начала года департамент реализовал через открытые аукционы 18 земельных участков, обеспечив 413 млн рублей бюджетных поступлений", — отметила заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Нани Харлашина.

 

Автор: Юлия Тарабан
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