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Завод «Красмаш» ищет подрядчика для реконструкции на 4,3 млрд рублей

Завод «Красмаш» ищет подрядчика для реконструкции на 4,3 млрд рублей
Иллюстрация: jpgazeta.ru

На сайте государственных закупок появилось объявление о начале конкурса по отбору подрядчика, готового в течении ближайшего времени модернизировать производство.

#НОВОСТИ

Официальное извещение сообщает о проведении закрытого конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также приобретение оборудования для АО «Красноярский машиностроительный завод» (Красмаш). Задачей подрядчика будет «реконструкция и техническое перевооружение производства нестандартного оборудования и СТО».

Начальная цена контракта заявлена в 4,3 млрд рублей, финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Особый статус производственного комплекса предполагает определенные требования к претендентам и наличие лицензий:

  • на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности – не ниже «Секретно»;
  • от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ;
  • на осуществление работ в космической деятельности.

Победитель закупочных процедур должен сдать работу к 15 декабря 2023 года.

 

Автор: Петр Савельев
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