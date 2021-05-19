Завод «Красмаш» ищет подрядчика для реконструкции на 4,3 млрд рублей
На сайте государственных закупок появилось объявление о начале конкурса по отбору подрядчика, готового в течении ближайшего времени модернизировать производство.
Официальное извещение сообщает о проведении закрытого конкурса на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также приобретение оборудования для АО «Красноярский машиностроительный завод» (Красмаш). Задачей подрядчика будет «реконструкция и техническое перевооружение производства нестандартного оборудования и СТО».
Начальная цена контракта заявлена в 4,3 млрд рублей, финансирование осуществляется из федерального бюджета.
Особый статус производственного комплекса предполагает определенные требования к претендентам и наличие лицензий:
- на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности – не ниже «Секретно»;
- от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ;
- на осуществление работ в космической деятельности.
Победитель закупочных процедур должен сдать работу к 15 декабря 2023 года.