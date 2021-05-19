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В центре Красноярска изменяется схема дорожного движения

В центре Красноярска изменяется схема дорожного движения
Иллюстрация: администрация Красноярска

С последнего дня июня изменится схема организации движения в районе пересечения ул. А. Лебедевой-Перенсона. Водителям разрешат поворот налево с обоих полос.

#НОВОСТИ

Сейчас на данном перекрестке с левой полосы двигаться только налево, а с правой — прямо и направо.

Однако мониторинг показал, что в период 17...18 часов среднестатистического рабочего дня с правой полосы на ул. Перенсона проходит 465 единиц транспорта, прямо на ул. Вейнбаума — 248 единиц, а налево на ул. Республики поворачивает 874 машины. Это создает длинную «пробку» и провоцирует водителей на нарушение предписания дорожных знаков.

Новая схема движения начнет действовать в постоянном режиме с 30 июня, — сообщили в мэрии.

Остается неясным длительный временной лаг в применении оптимизационного решения.

В центре Красноярска изменяется схема дорожного движения 1

 

Автор: Петр Савельев
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