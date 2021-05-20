Минэнерго включило Красноярский край в «газовый эксперимент»

Речь идет о программе, которая предусматривает возможность для населения бесплатно подвезти газ до домовладения. Это пилотный проект Минэнерго, куда входили четыре региона.

Проект касается догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Изначально в нем участвовали Тюменская, Курганская, Московская и Челябинская области.

Как сообщают «Ведомости», перечень регионов расширен до 15, в него вошел и Красноярский край. Как пояснил замминистра энергетики Павел Сорокин, бесплатной предлагается сделать проводку газопроводов и внутрипоселковых сетей непосредственно до границы участка. Подводить газ к домам, расположенным дальше 200 метров от газопровода будут в рамках региональных программ газификации. Органы исполнительной власти регионов обяжут включить в региональные программы негазифицированные улицы в тех населенных пунктах, к которым уже подведен газ.

Точные сроки начала эксперимента пока неизвестны, но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021-2022 гг, уточняют «Ведомости».