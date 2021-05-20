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Вакцина, которая содержит полноценный вирус: Красноярский край впервые получил «КовиВак»

Вакцина, которая содержит полноценный вирус: Красноярский край впервые получил «КовиВак»
Иллюстрация: pixabay.com

Первая партия «КовиВак» поступила в наш регион. Вакцина разработана научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

#НОВОСТИ

Красноярский край получил 3120 доз «КовиВак». До этого в  наш регион уже поступали вакцины «Спутник V» от центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

Однако препарат «КовиВак», в отличие от предыдущих, содержит полноценный вирус. Но он деактивирован, поэтому вакцина не является живой.

Пациенты будут ставить вакцину в два этапа с разницей в 14 дней.

Ранее DK.RU рассказывал, что привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» смогут беспрепятственно посещать страны Евросоюза, где разрешено применение этого препарата. Для этого туристы должны получить специальныйй «паспорт» — документ со штрих-кодом, выпущенный на двух языках.

 

 

 

Автор: Юлия Тарабан
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