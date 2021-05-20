Теплицы и рассада клубники — самые популярные товары на старте дачного сезона

Красноярцы продолжают заниматься обустройством дачных участок. Как рассказали эксперты аукциона Au.ru, в этом сезоне особое внимание уделяется надежным теплицам и качественному посадочному материалу.

Холодный май вынудил красноярских дачников внимательнее отнестись к теплицам, парникам и укрывному материалу. Судя по статистике аукциона Au.ru, за последний месяц (по сравнению с прошлым годом) на 43% выросли запросы, связанные с поликарбонатом, на 11% — теплицы. Среди парников наиболее популярны типы «бабочка» и «хлебница», а армированную пленку стали искать на 13% чаще.

Кроме того, необычно выросли запросы на печи-буржуйки (сразу в 4,5 раза), а также на ёмкости для воды (+138%): баки, бочки, насосы. Заборы из металлопрофиля стали искать на 50% чаще, тротуарную плитку на 61% чаще, а мотоблоки на 3%.

Среди рассады самой популярной в мае стала клубника, также пользуются спросом перец, груша, кедр и смородина. И в четыре раза чаще стали искать кур-несушек.