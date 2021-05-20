Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.05
73,67
90,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Теплицы и рассада клубники — самые популярные товары на старте дачного сезона

Теплицы и рассада клубники — самые популярные товары на старте дачного сезона
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцы продолжают заниматься обустройством дачных участок. Как рассказали эксперты аукциона Au.ru, в этом сезоне особое внимание уделяется надежным теплицам и качественному посадочному материалу.

#НОВОСТИ

Холодный май вынудил красноярских дачников внимательнее отнестись к теплицам, парникам и укрывному материалу. Судя по статистике аукциона Au.ru, за последний месяц (по сравнению с прошлым годом) на 43% выросли запросы, связанные с поликарбонатом, на 11% — теплицы. Среди парников наиболее популярны типы «бабочка» и «хлебница», а армированную пленку стали искать на 13% чаще.

Кроме того, необычно выросли запросы на печи-буржуйки (сразу в 4,5 раза), а также на ёмкости для воды (+138%): баки, бочки, насосы. Заборы из металлопрофиля стали искать на 50% чаще, тротуарную плитку на 61% чаще, а мотоблоки на 3%. 

Среди рассады самой популярной в мае стала клубника, также пользуются спросом перец, груша, кедр и смородина. И в четыре раза чаще стали искать кур-несушек.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Вице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходахВице-мэры Красноярска опубликовали декларации о доходах
  • Уфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублейУфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублей
  • Роман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром СибириРоман Киселёв из 0.75 Please признан лучшим шеф-поваром Сибири
  • «Сибагро» инвестировала в бывший актив Егорова почти миллиард рублей«Сибагро» инвестировала в бывший актив Егорова почти миллиард рублей
  • Президент США Джо Байден опубликовал налоговую декларациюПрезидент США Джо Байден опубликовал налоговую декларацию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.