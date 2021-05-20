Красноярскэнергосбыт расширил программу медицинского обслуживания сотрудников

Энергосбытовая компания обновила социальный пакет для сотрудников, обеспечив весь коллектив полисами добровольного медицинского страхования и иммунокартами.

Теперь сотрудники Красноярскэнергосбыта могут пройти обследование или лечение в более ста частных и государственных поликлиник и больниц, работающих на территории Красноярского края. Полис ДМС дает возможность выбрать клинику в любом удобном районе и попасть на прием в нужному специалисты максимально быстро, а не ждать очереди в медучреждении, к которому прикреплен пациент.

Кроме того, все работники ПАО «Красноярскэнергосбыт» стали участниками программы противоклещевой защиты «Иммунокарта». В случае укуса клеща сотрудники смогут пройти экстренную профилактику клещевого энцефалита через широкую сеть медицинских учреждений-участников программы на всей территории края.

Забота о здоровье персонала – важнейшая часть социальной политики нашей компании. В Красноярскэнергосбыте работает более 1200 сотрудников, и они – наш главный капитал, в который мы готовы инвестировать. Благодаря ДМС сотрудники тратят меньше времени на получение медицинских услуг и своевременно решают свои проблемы со здоровьем. В итоге они чувствуют свою защищенность, меньше болеют и эффективнее работают», - отмечает и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.