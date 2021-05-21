Банк России отозвал лицензию у красноярского Краевого Расчётного центра

Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, финансовая организация проводила невзрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, сообщает портал «Финансист».

Сейчас в банке назначено временная администрация. Она будет работать до того момента, пока в организации не назначат конкурсного управляющего. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отметим, кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ. Основным направлением деятельности ООО «НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» является осуществление переводов электронных денежных средств без открытия банковского счета. Источниками финансирования операций выступают остатки на счетах незавершенных расчетов и собственные средства (капитал).

Кроме того, компании принадлежит бренд популярных платежных терминалов «Платёжка».