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МТС помогла Ермаковскому району в борьбе с паводком

МТС помогла Ермаковскому району в борьбе с паводком
Иллюстрация: МЦ "Звездный"

Юг Красноярского края в опасной ситуации: из-за дождей резко поднялся уровень воды в реках. Разлившиеся Кебеж, Ус и Оя подтопили три села в Ермаковском районе.

#НОВОСТИ

На территории района уже введен режим ЧС, и, по прогнозам синоптиков, уровень воды в ближайшие дни будет подниматься и дальше.

Волонтеры телекоммуникационной компании МТС пришли на помощь жителям района, пострадавшим от наводнения. Люди, эвакуированные из подтопленных домов, живут в пунктах временного размещения, иногда срок пребывания в них растягивается на недели. Такой пункт в Ермаковском районе располагается в Молодежном центре «Звездный». Волонтеры МТС передали туда партию раскладушек, постельного белья, одеял и других предметов первой необходимости, чтобы разместить жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.

 

Автор: Петр Савельев
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