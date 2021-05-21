МТС помогла Ермаковскому району в борьбе с паводком

Юг Красноярского края в опасной ситуации: из-за дождей резко поднялся уровень воды в реках. Разлившиеся Кебеж, Ус и Оя подтопили три села в Ермаковском районе.

На территории района уже введен режим ЧС, и, по прогнозам синоптиков, уровень воды в ближайшие дни будет подниматься и дальше.

Волонтеры телекоммуникационной компании МТС пришли на помощь жителям района, пострадавшим от наводнения. Люди, эвакуированные из подтопленных домов, живут в пунктах временного размещения, иногда срок пребывания в них растягивается на недели. Такой пункт в Ермаковском районе располагается в Молодежном центре «Звездный». Волонтеры МТС передали туда партию раскладушек, постельного белья, одеял и других предметов первой необходимости, чтобы разместить жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.