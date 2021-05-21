Отдыхаем безопасно: в Красноярске работает туристическая полиция

Сотрудники полиции на трициклах, велосипедах и катерах патрулируют места массовых скоплений горожан, а также популярные прогулочные зоны в Красноярске и Дивногорске.

Они будут работать в том числе на острове Татышев, в экопарке «Гремячая грива» и на массовых праздничных городских мероприятиях.

Туристическая полиция также будет патрулировать набережную Дивногорска и акваторию красноярского водохранилища.

Главная задача такого подразделения — охранять общественный порядок в местах, где гуляет больше всего людей. Кроме того, сотрудники полиции помогают проезжим из других городов и даже стран, чтобы их отдых оставался максимально безопасным.

В составе туристической полиции работают сотрудники патрульно-постовой службы. Задачи у них — общеполицейские. Поскольку они несут службу на местах массового отдыха горожан, они смогут в том числе и сориентировать людей по маршрутам, помочь, если кто-то потерялся», — рассказали DK.RU в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Турполицейские не разговаривают на английском языке, однако, если вдруг к ним обратится иностранец, они оперативно свяжутся с коллегами, которые владеют языками, и будут вести диалог через их.

Туристическая полиция — не новое подразделение. Она начала свою работу еще осенью прошлого года. Тогда сотрудники работали на снегоходах и воздушных подушках на дивногорском водохранилище, а также в местах горнолыжного отдыха.