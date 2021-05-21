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В Красноярском крае семьи погибших от COVID-19 медиков начали получать выплаты

В Красноярском крае семьи погибших от COVID-19 медиков начали получать выплаты
Иллюстрация: pixabay.com

Из краевого бюджета семьям медработников, которые погибли от коронавируса, начали выплачивать по миллиону рублей. Первые приказы о перечислениях уже подписаны.

#НОВОСТИ
Выплаты производятся в рамках закона «О дополнительных мерах социальной поддержки семей медицинских и иных работников, умерших вследствие инфицирования новой коронавирусной инфекцией».
 
Он был принят в конце марта по инициативе губернатора края Александр Усса. 
Всего за прошедший год в крае из-за пандемии погибли 28 медиков. Все они лечили пациентов с диагнозом COVID-19. Среди погибших — врачи, медицинские сестры, санитары и водители машин скорой помощи.
В настоящее время проводится работа по установлению наследников первой очереди. К ним относятся супруг или супруга, дети, родители. Деньги будут перечисляться либо одному родственнику (с письменного согласия остальных получателей), либо всем членам семьи в равных долях", — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Для оформления единовременной выплаты родственникам погибших медиков необходимо обратиться в министерство социальной политики Красноярского края.
Автор: Юлия Тарабан
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