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Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?

Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
Иллюстрация: chtivopro.ru

В настоящее время четыре российских региона уже подали заявку на строительство первого завода Tesla на своих территориях.

#НОВОСТИ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Телеграм-канале, что «регион полностью готов стать площадкой для первого завода по выпуску электромобилей Tesla в России».

Также рады Илону в Подмосковье. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что раз в области производятся «Мерседесы», то и с электрокарами земляки справятся. Воробьев даже обратился лично к Маску через Твиттер на английском.

Дальше всех пошел губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Он уже выбрал участок в 200 га, о чем также сообщил в Твиттере.

Между тем Красноярскому краю также есть что предложить Илону. Именно у нас работает конгломерат предприятий космической отрасли, «большая космическая четверка»:

Также на территории Красноярска находится Химико-металлургический завода, который с 1956 года производит литий и закрывает 5% мировой потребности в этом металле при производстве аккумуляторов. Как раз такие используется в электромобилях.

Кроме того, красноярский «алюминиевый кластер» может поставлять на конвейер Тесла литые диски и кузовные детали из «крылатого металла».

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Автор: Петр Савельев
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