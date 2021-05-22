Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
В настоящее время четыре российских региона уже подали заявку на строительство первого завода Tesla на своих территориях.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Телеграм-канале, что «регион полностью готов стать площадкой для первого завода по выпуску электромобилей Tesla в России».
Также рады Илону в Подмосковье. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что раз в области производятся «Мерседесы», то и с электрокарами земляки справятся. Воробьев даже обратился лично к Маску через Твиттер на английском.
Дальше всех пошел губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Он уже выбрал участок в 200 га, о чем также сообщил в Твиттере.
Между тем Красноярскому краю также есть что предложить Илону. Именно у нас работает конгломерат предприятий космической отрасли, «большая космическая четверка»:
- ОАО «Красноярский машиностроительный завод» производит ракеты, выводящие на орбиту спутники.
- ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» проектирует и производит спутники.
- КБ «Искра» эксплуатирует спутники, предоставляя современные услуги связи по всей стране.
- Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева готовит высококлассных специалистов для космической отрасли.
Также на территории Красноярска находится Химико-металлургический завода, который с 1956 года производит литий и закрывает 5% мировой потребности в этом металле при производстве аккумуляторов. Как раз такие используется в электромобилях.
Кроме того, красноярский «алюминиевый кластер» может поставлять на конвейер Тесла литые диски и кузовные детали из «крылатого металла».
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