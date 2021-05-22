Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?

В настоящее время четыре российских региона уже подали заявку на строительство первого завода Tesla на своих территориях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Телеграм-канале, что «регион полностью готов стать площадкой для первого завода по выпуску электромобилей Tesla в России».

Также рады Илону в Подмосковье. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что раз в области производятся «Мерседесы», то и с электрокарами земляки справятся. Воробьев даже обратился лично к Маску через Твиттер на английском.

Дальше всех пошел губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Он уже выбрал участок в 200 га, о чем также сообщил в Твиттере.

Между тем Красноярскому краю также есть что предложить Илону. Именно у нас работает конгломерат предприятий космической отрасли, «большая космическая четверка»:

ОАО «Красноярский машиностроительный завод» производит ракеты, выводящие на орбиту спутники.

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» проектирует и производит спутники.

КБ «Искра» эксплуатирует спутники, предоставляя современные услуги связи по всей стране.

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М. Ф. Решетнева готовит высококлассных специалистов для космической отрасли.

Также на территории Красноярска находится Химико-металлургический завода, который с 1956 года производит литий и закрывает 5% мировой потребности в этом металле при производстве аккумуляторов. Как раз такие используется в электромобилях.

Кроме того, красноярский «алюминиевый кластер» может поставлять на конвейер Тесла литые диски и кузовные детали из «крылатого металла».

По теме