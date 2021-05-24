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В Балахтинском районе вскрыли схему мошенничества с жильем для сирот

В Балахтинском районе вскрыли схему мошенничества с жильем для сирот
Иллюстрация: pixabay.com

Главное управление Следственного комитета про Красноярскому краю и Республике Хакасия готовит к передаче в суд дело о мошенничестве и получении взятки при закупке квартир для детей-сирот.

#НОВОСТИ

Как выяснили следователи, в схеме и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района.

Два предпринимателя предложили чиновницам взаимовыгодное сотрудничество. Женщины передали им аукционную документацию по покупке жилья для детей-сирот, и схема закрутилась. Предприниматели искали подходящие жилые помещения, оформляли у нотариуса доверенность на право представления интересов собственника, затем наводили в жилище «косметику», чтобы оно визуально соответствовало параметрам аукциона. Заявки иных собственников и их представителей чиновницы отклоняли по формальным основаниям. В результате предприниматели приобретали жилье за 150-350 тысяч рублей, а реализовывалось оно на аукционе за 1,1 млн рублей. Таким образом они в течение 2019 года заработали порядка 8 миллионов рублей. 250 тысяч из этой суммы были переданы чиновницам.

Сейчас все четверо знакомятся с уголовным делом, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы им грозят обвинения по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки),  пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

 

Автор: Петр Савельев
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