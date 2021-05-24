BENTLEY FLYING SPUR В ДЕТАЛЯХ

Непревзойденный Bentley Flying Spur стал еще более совершенным благодаря применению передовых технологий и новых решений для повышения уровня комфорта.

Возможности персонализации стали еще шире: клиенты могут выбрать новые современные вставки из шпона и новый цвет кузова – серый Cambrian Grey, который расширил палитру возможных цветов окраски кузова до 63 оттенков.

Новые функции и опции: Flying Spur стал еще более совершенным

Новый изысканный серый оттенок Cambrian Grey: палитра цветов кузова расширена до 63 оттенков

Набор опций City Specification: приветственная подсветка и система ионизации воздуха

Новые цвета кузова и вставки из дерева с открытыми порами расширяют возможности выбора

Передовые методы компьютерного проектирования позволили значительно снизить шум, вибрации и жесткость

Экологичный процесс проектирования для создания исключительно роскошного салона Flying Spur

Виртуальное проектирование с нулевыми отходами позволило уменьшить количество деталей, производимых на этапе тестирования

Непревзойдённая изысканность и дань уважения основателю компании Уолтеру Оуэну Бентли, идеей которого было создание «бесшумного автомобиля, способного разгоняться до 100 миль в час»

В стандартное оснащение Flying Spur 2022 модельного года входит набор опций City Specification, который включает в себя множество передовых систем и функций. В их числе функция открывания крышки багажника без использования рук, дополнительные системы обеспечения безопасности, система кругового обзора, приветственная подсветка, функция автоматического затемнения зеркал и система ионизации воздуха. Все эти решения вносят весомый вклад в формирование одного из самых роскошных салонов автомобилей класса Grand Touring.

В роскошном Flying Spur применяются передовые технологии, обеспечивающие высочайший уровень комфорта в салоне. Исключив шум, вибрации и жесткость, инженеры Bentley смогли не просто сделать Flying Spur самым изысканным и роскошным четырехдверным седаном класса Grand Touring, но и создали автомобиль с феноменальными акустическими показателями.

Невероятно изысканный и утонченный салон Flying Spur, спроектированный и созданный вручную в Крю, полностью соответствует философии Уолтера Оуэна Бентли, основавшего компанию в 1919 году. В 1930 году, представляя мощный роскошный Bentley 8 Litre, он отметил: «Я всегда мечтал создать абсолютно бесшумный автомобиль, способный разогнаться до 100 миль в час, и думаю, что у нас это получилось». Философия У. О. Бентли, согласно которой важнейшими качествами любого автомобиля Bentley выступают надежность и изысканность, и по сей день реализуется его последователями. Модель Flying Spur по праву считается идеальным воплощением современной роскоши Bentley.

Технологии и мастерство ручного изготовления

В стандартное оснащение модели теперь включены функция открывания крышки багажника без использования рук, дополнительные системы обеспечения безопасности, система кругового обзора, приветственная подсветка и функция автоматического затемнения зеркал.

О чистоте воздуха и самочувствии водителя и пассажиров заботятся установленные в салоне ионизаторы (также включены в стандартную комплектацию), которые через центральные дефлекторы излучают отрицательно заряженные частицы. Одновременно с этим аэроионы создают статический заряд вокруг загрязняющих частиц, таких как пыль или аллергены, и они прилипают к ближайшей поверхности. Это положительно влияет на самочувствие водителя и пассажиров, которые могут дышать воздухом, свободным от посторонних частиц.

Расширит возможности индивидуализации автомобиля и новый высокотехнологичный серый цвет Cambrian Grey, который призван сделать облик автомобиля еще более выразительным.

Для отделки салона по заказу доступны декоративные вставки из шпона с открытыми порами. Исключительно в целях защиты они покрыты невероятно тонким слоем матового лака. Теперь вставки из орехового шпона Crown Cut Walnut, темные вставки из орехового капа Dark Burr Walnut и вставки из акации Koa также предлагаются с открытыми порами.

Вставки в салоне изготавливают только из лучшего, тщательно отобранного шпона с открытыми порами и покрывают всего лишь тремя сверхтонкими слоями лака, общая толщина которых составляет 0,1 мм. Для сравнения: толщина глянцевого лакового покрытия Bentley – 0,5 мм. Каждый слой наносится вручную и шлифуется, обеспечивая идеальное проникновение лака в естественную структуру дерева. В результате получается воскообразное покрытие, превосходно подчеркивающее натуральный цвет и текстуру материала.

Технология бережной обработки позволяет сохранить природную текстуру дерева. Различные оттенки и структура отдельных слоев создают уникальный рисунок и гарантируют абсолютную эксклюзивность салона Bentley.

Высокотехнологичная утонченность

Чтобы создать салон, соответствующий описанию «самый безупречный роскошный седан в мире», отличающийся непревзойденным уровнем комфорта и утонченности, на этапах испытаний и производства Flying Spur применили передовые методы виртуального проектирования. Процесс характеризуется невероятно высоким уровнем экологичности, так как позволяет сократить производство реальных деталей.

Для решения такой сложной задачи, как выявление источников нежелательного шума в салоне, разработчики Bentley использовали систему виртуального прототипирования, созданную партнерской компанией ESI Group. Применив цифровые макеты модели Flying Spur, они смогли еще до производства реальной версии автомобиля определить направления для снижения уровня шума, вибрации и жесткости. В рамках тщательно отлаженного процесса были проведены акустические испытания для выявления воздушного шума, проникающего в салон, и оценки влияния на уровень шума конструкции самого автомобиля (например, шума от качения шин).

Кроме того, благодаря виртуальному прототипированию была уменьшена масса 40 различных компонентов модели Flying Spur. Итогом этой работы стал подбор оптимальных звукоизолирующих материалов для различных частей автомобиля, а значит, пассажиры смогут насладиться поездкой в самом тихом салоне, в котором можно продуктивно поработать или отдыхать.

Экологичное проектирование

Оптимизированный с точки зрения продолжительности процесс проектирования позволил инженерам минимизировать массу модели и создать невероятно маневренный и ориентированный на водителя автомобиль, чему в немалой степени способствовало применение множества интеллектуальных и интуитивно понятных систем.

«Благодаря использованию виртуального прототипа мы смогли достичь поставленной цели: сначала оптимизировать все компоненты модели Flying Spur в виртуальном пространстве и только после этого приступить к производству реального автомобиля, – говорит Саймон Нобл (Simon Noble), инженер компании Bentley Motors по акустике. – Более того, мы сумели создать самый тихий салон, используя для этого меньше физических прототипов.

Виртуальный прототип позволяет обойтись сниженным количеством реальных прототипов и сократить тестовый пробег. При таком подходе уже на первых этапах проектирования можно вносить существенные коррективы в конструкцию и техническую часть и повысить эффективность этапа испытаний».

Этот безотходный и поразительно инновационный процесс проектирования полностью отвечает принципам новаторской стратегии Bentley Beyond100, призванной обеспечить марке лидирующее положение в области устойчивой роскошной мобильности. Так, к 2030 году поставлена амбициозная цель перейти на углеродно-нейтральное производство. В дальнейшем компания рассчитывает выстраивать свою деятельность в Крю так, чтобы добиться положительного влияния на климат.

Набор функций и систем, доступных в стандартном оснащении, может отличаться в зависимости от страны.