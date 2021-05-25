В Красноярском крае понизят ставки по «упрощенке» и пересмотрят патентную систему

Такие меры поддержки предусмотрены в четвертом пакете антикризисных законов для бизнеса, которые сейчас обсуждаются в региональном Законодательном собрании.

Власти Красноярского края готовят новый пакет мер поддержки малых и средних предпринимателей региона. Об этом рассказали в краевом парламенте.

Речь идет о двух местных законах. Первый предполагает снижение ставок по упрощенной системе налогообложения в 2021 году до 1% для тех, кто платит с доходов, и до 5% для тех, кто платит с доходов, уменьшенных на расходы (ранее эти цифры были на уровне 4 и 10% соответственно). Воспользоваться этой льготой смогут предприниматели, перешедшие в этом году на «упрощенку» с ЕНВД и платившие своим сотрудникам зарплату не ниже МРОТ. Ожидается, что таких в крае будет около 7 тысяч.

Также речь идет о поддержке бизнеса в пострадавших отраслях экономики, таких, как гостиничный бизнес, общественное питание, культура, организация досуга и развлечений, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, деятельность по организации конференций и выставок, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт», — говорят в ЗС.

Второй закон предполагает более детальную дифференциацию по территориальному признаку для тех предпринимателей, которые, работая в общепите и стационарной торговле, применяет патентную систему налогообложения. Если раньше таких групп было две — Красноярск и другие муниципальные образования — то теперь последнюю группу разделят еще на четыре, учитывая специфику территорий, уровень цен и покупательскую способность населения. Для них введут понижающие коэффициенты, которые будут зависеть от самочувствия бизнеса в территории и площади торгового объекта. Варьироваться они будут от 1 до 0,7.

В среднем применение этих коэффициентов снизит стоимость патентов от 10 до 50%, в зависимости от районирования и площади объекта в сфере торговли и общественного питания. Выпадающие доходы — около ста миллионов рублей», — говорит председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин.

Два этих законопроекта будут рассмотрены на ближайшей сессии Заксобрания, которая назначена на 27 мая.

Напомним, что в 2020 году общий объем антиковидных мер поддержки МСП, принятых в крае составил, в 4,5 млрд рублей. Ими воспользовалось более 35 тысяч субъектов МСП.