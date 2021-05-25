Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.05
73,52
89,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Долги по зарплате в Красноярском крае снова начали расти

Долги по зарплате в Красноярском крае снова начали расти
Иллюстрация: pixabay.com

На протяжении всего первого квартала 2021 года просроченная задолженность по заработной плате снижалась. Но теперь вектор снова сменился на восходящий.

#НОВОСТИ
На 1 мая 2021 года просрочка по зарплате в Красноярском крае (за исключением малого бизнеса) составила 46,3 млн рублей. Это на 3,7% больше, чем было по итогу марта этого же года, сообщает Красноярскстат.
 
Большая часть этих долгов — 94,1% — образовалась в 2019 году и ранее. На 2020 год приходилось 5,8% обозначенной суммы.
 
Самые большие долги — 15 млн рублей — накопили строители. А максимальная динамика за апрель отмечалась в транспортной отрасли.
 
Примечательно, что с начала года и до конца марта зарплатные долги предприятий Красноярского края ежемесячно только снижались, сократившись в итоге с 55,4 млн рублей на 1 января до 44,7 млн на 1 апреля.
 
Добавим, что на 1 мая 2021 года по уровню долгов по зарплате Красноярский край был третьим. Лидировала же традиционно Кемеровская область (68,6 млн рублей), а на втором месте — Новосибирская (47 млн рублей). В последней, правда, за апрель долги выросли в 2,1 раза.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
  • В Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублейВ Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублей
  • Новые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на югНовые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на юг
  • Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекордыКрасный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды
  • Красноярск ожидает летняя жара и дождиКрасноярск ожидает летняя жара и дожди
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.