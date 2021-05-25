Долги по зарплате в Красноярском крае снова начали расти

На протяжении всего первого квартала 2021 года просроченная задолженность по заработной плате снижалась. Но теперь вектор снова сменился на восходящий.

На 1 мая 2021 года просрочка по зарплате в Красноярском крае (за исключением малого бизнеса) составила 46,3 млн рублей. Это на 3,7% больше, чем было по итогу марта этого же года, сообщает Красноярскстат.

Большая часть этих долгов — 94,1% — образовалась в 2019 году и ранее. На 2020 год приходилось 5,8% обозначенной суммы.

Самые большие долги — 15 млн рублей — накопили строители. А максимальная динамика за апрель отмечалась в транспортной отрасли.

Примечательно, что с начала года и до конца марта зарплатные долги предприятий Красноярского края ежемесячно только снижались, сократившись в итоге с 55,4 млн рублей на 1 января до 44,7 млн на 1 апреля.

Добавим, что на 1 мая 2021 года по уровню долгов по зарплате Красноярский край был третьим. Лидировала же традиционно Кемеровская область (68,6 млн рублей), а на втором месте — Новосибирская (47 млн рублей). В последней, правда, за апрель долги выросли в 2,1 раза.