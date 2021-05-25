Банк России расскажет красноярским предпринимателям о системе быстрых платежей

Сотрудники Отделения Красноярск Банка России приглашают предпринимателей на онлайн-вебинар «Система быстрых платежей: новые возможности для бизнеса». Он состоится 26 мая.

Программа вебинара рассчитана на полтора часа, старт в 14.00 по времени Красноярска. На вебинаре обсудят сценарии приема платежей за товары и услуги с использованием Системы быстрых платежей, тарифы, работу приложений, позволяющих вносить плату по QR-коду, практические вопросы реализации сценариев приема платежей через СБП, порядок подключения к Системе быстрых платежей в банке и другие темы.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции с использованием сервиса iMind, сайт сервиса https://cbr.imind.ru, код конференции 855-349-311.

При возникновении технических сложностей с подключением можно обратиться в службу технической поддержки по телефону (391) 2590744.