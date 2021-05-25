Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.05
73,52
89,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк России расскажет красноярским предпринимателям о системе быстрых платежей

Банк России расскажет красноярским предпринимателям о системе быстрых платежей
Иллюстрация: pixabay.com

Сотрудники Отделения Красноярск Банка России приглашают предпринимателей на онлайн-вебинар «Система быстрых платежей: новые возможности для бизнеса». Он состоится 26 мая.

#НОВОСТИ

Программа вебинара рассчитана на полтора часа, старт в 14.00 по времени Красноярска. На вебинаре обсудят сценарии приема платежей за товары и услуги с использованием Системы быстрых платежей, тарифы, работу приложений, позволяющих вносить плату по QR-коду, практические вопросы реализации сценариев приема платежей через СБП, порядок подключения к Системе быстрых платежей в банке и другие темы.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции с использованием сервиса iMind, сайт сервиса https://cbr.imind.ru, код конференции 855-349-311.

При возникновении технических сложностей с подключением можно обратиться в службу технической поддержки по телефону (391) 2590744.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?Может ли Илон Маск построить завод Tesla в Красноярском крае?
  • В Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублейВ Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублей
  • Новые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на югНовые рейсы из аэропорта Красноярск этим летом: хоть на север, хоть на юг
  • Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекордыКрасный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды
  • Красноярск ожидает летняя жара и дождиКрасноярск ожидает летняя жара и дожди
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.