Геннадий Торгунаков: Наше издание всегда на стороне людей дела

«Держи удар, лови волну и снова в бой»: Геннадий Торгунаков, издатель «ДК» поздравляет людей дела с Днем российского предпринимательства.

Предпринимательство — это диагноз, потому что заниматься в России бизнесом далеко не самое простое дело. Тем не менее, на свой страх и риск вы продолжаете развивать бизнес, горите новыми идеями, идете вперед.

Мы не просто радуемся вашим успехам и переживаем за неудачи, «Деловой квартал» был и остается площадкой, объединяющей бизнес. Более того, мы всегда на стороне бизнеса. Все, что мы делаем — про вас и для вас.

Ежедневно мы собираем информационную картину дня делового человека. Почти три тысячи руководителей и собственников бизнеса подписаны на рассылку сайта и узнают новости из нашего ежедневного дайджеста. Также вы все подписаны на наши соцсети, и мы никогда не стираем ваши комментарии, какими бы острыми и критическими они не были.

Журнал «Деловой квартал» — единственное деловое печатное издание в Краноярске. В химически чистом его виде. Вы знаете, для того, чтобы стать экспертом издания, спикером по теме, героем очерка, совсем не обязательно нести деньги в рекламный отдел, хотя мы рады рекламным поступлениям. Само главное — быть интересным, сделать что-то новое и полезное, доказать свою экспертность и бизнес-сообществе. Мы единственное издание, которое указывает и компанию, и должность спикера не только в рекламных текстах, никаких «руководитель продуктовой компании» или «директор энергетического комплекса». Наше издание — это вы, ваши лица, имена, мнения, проекты.

Ежегодно «Деловой квартал» проводит несколько знаковых мероприятия для бизнес-сообщества. Это закрытые площадки. Однако все, кто любит и ценит «ДК», умеет дружить, понимая, что это процесс двусторонний, без труда попадает на наши «события не для всех».

Красноярск часто упрекают в инертности малого и среднего бизнеса. Однако мы знаем, что это не так. Читайте «ДК», и почувствуете пульс и ритм деловой жизни города.

От себя лично и от всего коллектива «ДК» поздравляю всех причастных с Днем российского предпринимательства!

Желаю удачи во всех начинаниях! Дерзайте дальше и мы обязательно встретимся на вручении премии «Человек года».

«Держи удар, лови волну и снова в бой! Видна порода Человека года!» Эти слова про всех, кто занимается своим любимым делом с любовью и страстью. Эти слова про каждого из вас, наши дорогие читатели, друзья, партнеры!