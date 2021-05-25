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Новоенисейский ЛХК может перейти Segezha Group

Новоенисейский ЛХК может перейти Segezha Group
Иллюстрация: Новоенисейский ЛХК

Пока речь идет лишь о покупке миноритарной доли в активах предприятия, но в дальнейшем оно может полностью перейти в состав холдинга, что существенно нарастит свои мощности в Красноярском крае.

#НОВОСТИ
Холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») договорился о покупке миноритарной доли компании Tegli Holdings Ltd, которой полностью принадлежит Новоенисейский лесохимический комплекс, расположенный в Лесосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Сделка должна состоятся до 31 июля 2021 года.
Приобретение миноритарной доли в Tegli Holdings Ltd откроет для Segezha Group возможности по дальнейшей консолидации 100% контроля над НЛХК и интеграции актива в периметр группы», — говорят в компании.
По словам президента Segezha Group Михаила Шамолина, вхождение НЛХК в состав Segezha Group ощутимо расширит деревообрабатывающий кластер холдинга в Красноярском крае. В частности это позволит:
  • увеличить мощности по выпуску пиломатериалов на 30–40%, а пеллет — на 55%;
  • увеличить расчетную лесосеку примерно на 2,2 млн кубометров (+27%);
  • повысить выпуск пиломатериалов на лесосибирских предприятиях холдинга до более чем 1 млн «кубов»;
  • наладить выпуск МДФ (до 20 млн кв. м в год).
Лесосибирск может считаться идеальным местом в России для создания крупного кластера максимально замкнутого цикла по высокому переделу древесного сырья и выпуску качественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — говорит Шамолин.
Для справки: Segezha Group владеет в Лесосибирске крупным производственный предприятием по выпуску пиломатериалов, древесноволокнистых плит (ДВП) и пеллет —ЛДК № 1, компанией «Ксилотек-Сибирь», а также лесозаготовительными активами.
Автор: Евгений Волошинский
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