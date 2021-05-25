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Красноярск обрабатывают средствами от клещей

Красноярск обрабатывают средствами от клещей
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске по муниципальным контрактам обработали 280 га городской территории, что составляет около половины от намеченного плана.

#НОВОСТИ

Работу проводят как коммерческие организации и предприятия, так и управляющие компании, начиная с 27 апреля. Подрядчики выходят на участки каждый день, если позволяет погода — по нормативу должно быть тепло и сухо, в дождь и снег разбрызгивать средство против клещей запрещено.

В текущем сезоне запланировано к обработке 460,1 га территории краевого центра. Работы планируется завершить к концу июня — к этому моменту все обработанные участки будут обследованы и в случае обнаружения наличия клещей — обработаны повторно.

 

 

Автор: Петр Савельев
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