Красноярск обрабатывают средствами от клещей

В Красноярске по муниципальным контрактам обработали 280 га городской территории, что составляет около половины от намеченного плана.

Работу проводят как коммерческие организации и предприятия, так и управляющие компании, начиная с 27 апреля. Подрядчики выходят на участки каждый день, если позволяет погода — по нормативу должно быть тепло и сухо, в дождь и снег разбрызгивать средство против клещей запрещено.

В текущем сезоне запланировано к обработке 460,1 га территории краевого центра. Работы планируется завершить к концу июня — к этому моменту все обработанные участки будут обследованы и в случае обнаружения наличия клещей — обработаны повторно.