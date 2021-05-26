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Почти две трети красноярцев мечтают о собственном бизнесе

Почти две трети красноярцев мечтают о собственном бизнесе
Иллюстрация: pixabay.com

При этом лишь малая их часть имеет конкретный план действий в этом направлении. Многих останавливает страх перед бюрократией и контролирующими органами.

#НОВОСТИ
60% жителей Красноярска хотят открыть собственное дело, но лишь 7% из них имеют конкретный бизнес-план и готовы стартовать в ближайшее время. Такие результаты дал опрос, проведенный службой корпоративного такси «Ситимобил» и сервисом для поиска работы «VK Работа» в апреле-мае 2021 года.
 
Согласно полученным данным, самым сложным в собственном бизнесе красноярцы считают взаимодействия с различными ведомствами (32%), бумажную волокиту с документами и отчетностью (28%), высокую конкуренцию (26%), составление грамотного бизнес-плана (17%). Также примерно 33% видит сложность в том, чтобы удержаться на плаву в первый год после запуска, а еще 25% — не опустить руки после первых неудач.
 
Большая часть опрошенных горожан — 62% — уверены, что для успешного запуска бизнеса в России необходим партнер, при этом 75% заявляют, что найти такого крайне проблематично, а 11% и вовсе считают, что таковым могут быть только члены семьи.
 
Говорить об успешности собственного бизнеса большинство красноярцев готово только после первого заработанного миллиона. 28% считают мерилом успеха появление у владельца времени на семью и друзей, а еще 20% — возможностью взять наемных сотрудников в штат.
 
Наиболее оптимистично в отношении открытия собственного дела настроены опрошенные в возрасте 30-40 лет — они в массе своей знают, как оформить ИП и составить работающий бизнес-план, уверены, что смогут найти надежного партнера, их не пугают риски все потерять.
 
Молодежь же до 25 лет смотрит на перспективы собственного бизнеса с куда меньшим энтузиазмом: 62% из них останавливает отсутствие материальной подушки безопасности, треть признается, что у них нет четкого плана, как реализовать свою задумку, а еще 36% считают, что просто не созрели для такого серьезного шага.
Автор: Евгений Волошинский
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