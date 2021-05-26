Красноярским предпринимателям расскажут, как привлечь деньги на фондовом рынке
Вебинар о возможностях финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на фондовом рынке подготовили специалисты Банка России. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Вебинар пройдет 27 мая с 14.00 до 16.00 по времени Красноярска. Представители Банка России и приглашенные эксперты расскажут:
- как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу;
- как привлечь финансирование на бирже с помощью облигационных займов;
- какие существуют инструменты фондового рынка для субъектов МСП и как развивается финансовый рынок Сибири;
- об опыте региональных предпринимателей по выпуску облигаций;
- о финансировании экологических проектов.
На вебинаре выступят представители Сибирского ГУ Банка России, отделения Красноярск Банка России, ПАО Московская Биржа, НАУФОР, брокерской организации, региональных МСП.
Площадка вебинара - сервис iMind (https://cbr.imind.ru, ID конференции: 824-020-015).
Необходима предварительная онлайн-регистрация по ссылке или QR-коду: