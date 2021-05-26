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Красноярским предпринимателям расскажут, как привлечь деньги на фондовом рынке

Красноярским предпринимателям расскажут, как привлечь деньги на фондовом рынке
Иллюстрация: pixabay.com

Вебинар о возможностях финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на фондовом рынке подготовили специалисты Банка России. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

#НОВОСТИ

Вебинар пройдет 27 мая с 14.00 до 16.00 по времени Красноярска. Представители Банка России и приглашенные эксперты расскажут:

  • как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу;
  • как привлечь финансирование на бирже с помощью облигационных займов;
  • какие существуют инструменты фондового рынка для субъектов МСП и как развивается финансовый рынок Сибири;
  • об опыте региональных предпринимателей по выпуску облигаций;
  • о финансировании экологических проектов.

На вебинаре выступят представители Сибирского ГУ Банка России, отделения Красноярск Банка России, ПАО Московская Биржа, НАУФОР, брокерской организации, региональных МСП.

Площадка вебинара - сервис iMind (https://cbr.imind.ru, ID конференции: 824-020-015).

Необходима предварительная онлайн-регистрация по ссылке или QR-коду:

Красноярским предпринимателям расскажут, как привлечь деньги на фондовом рынке 1

 

Автор: Петр Савельев
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