Автокредитование в Красноярском крае превысило допандемийный уровень

В апреле прошлого года количество выданных в регионе займов на покупку автомобилей сократилось почти в четыре раза, а число купленных новых авто — примерно вдвое.

В апреле 2021 года в Красноярском крае было выдано 1 432 автокредита, что на 28% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Позитивная динамика автокредитования в регионе отмечается с начала года: февраль к январю — 10,9%, март к февралю — 21,5%. В годовом выражении она тоже положительная.

Однако стоит помнить, что в апреле 2020 году автокредитование в крае по отношению к предыдущему месяцу просело на 72,8%. Причиной стала пандемия и введенные по ее причине ограничения. Хотя в марте 2020-го было выдано 1 066 автокредитов.

Продажи новых машин, по данным агентства «Автостат» также вернулись к докарантинным и даже превысили их. Но и здесь, скорее стоит сравнивать не с апрелем 2020 года (тогда из-за пандемии они упали на 46,7%), а с мартом: красноярцы тогда купили 1 854 авто, а в апреле 2021-го — 1 999 (это, кстати, на 8,5% больше, чем месяцем ранее).