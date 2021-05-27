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«Дальневосточный гектар» расширится на Красноярский край

«Дальневосточный гектар» расширится на Красноярский край
Автор фото: Наталья Коллегова. Иллюстрация: pixabay.com

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которого программа «Дальневосточный гектар» должна включить в себя Арктическую зону России, в том числе и север Красноярского края.

#НОВОСТИ

Бесплатно получить землю можно будет для строительства дома, ведения хозяйства или организации предпринимательской деятельности. Как сказано в пояснительной записке к документу, предлагаемые законопроектом изменения «будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты», уточняет «Ъ».

Инициатива расширения программы принадлежит правительству РФ. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, об этом просили предприниматели. Также глава правительства заявил, что при расширении программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону будут учтены проблемы коренных малочисленных народов Севера, а сохранению их культуры и традиционного образа жизни будет уделяться особое внимание.

 

Автор: Петр Савельев
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