На Красноярск снова надвигается шторм

Проливные дожди, грозы и град ожидаются сегодня, 27 мая. По прогнозам синоптиков, к вечеру в городе резко похолодает. Изменение погоды принесет с собой шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Шторм будет бушевать всю ночь, предупреждают синоптики, а в пятницу, 28 мая красноярцев ждет резкое потепление почти до +30 градусов. Суббота же будет прохладной.

В МЧС просят соблюдать меры безопасности: не прятаться от ветра за рекламными щитами, автобусными остановками и возле стен домов, не парковать автомобили возле заборов, ветхих строений и деревьев: шквалистый ветер может обрушить ветки, конструкции, сорвать кровельные материалы и облицовку балконов.