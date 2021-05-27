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На Красноярск снова надвигается шторм

На Красноярск снова надвигается шторм
Автор фото: mrminibike . Иллюстрация: pixabay.com

Проливные дожди, грозы и град ожидаются сегодня, 27 мая. По прогнозам синоптиков, к вечеру в городе резко похолодает. Изменение погоды принесет с собой шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

#НОВОСТИ

Шторм будет бушевать всю ночь, предупреждают синоптики, а в пятницу, 28 мая красноярцев ждет резкое потепление почти до +30 градусов. Суббота же будет прохладной.

В МЧС просят соблюдать меры безопасности: не прятаться от ветра за рекламными щитами, автобусными остановками и возле стен домов, не парковать автомобили возле заборов, ветхих строений и деревьев: шквалистый ветер может обрушить ветки, конструкции, сорвать кровельные материалы и облицовку балконов.

 

Автор: Петр Савельев
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