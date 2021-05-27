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Несколько аэропортов лишились статуса в Красноярском крае

Несколько аэропортов лишились статуса в Красноярском крае
Иллюстрация: flamp.ru

Пять аэродромов Красноярского края выведены из реестра аэропортов. Тем не менее они продолжат действовать в качестве «посадочных площадок».

#НОВОСТИ

Пять аэродромов Красноярского края — Богучаны, Енисейск, Тура (МВЛ), Ярцево, Кузнецово — выведены из реестра аэропортов. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Принятие такого решения не повлечет за собой закрытия аэродромов, а только изменит их статус», — пояснил Константин Димитров, руководитель министерства транспорта края.

Кроме того, министерство уточняет, что аэродром «Кузнецово» никогда не был предназначен для пассажирских перевозок, аэродромы «Енисейск», «Тура» (МВЛ), «Ярцево» не принимают самолеты, их площадки используют только вертолеты Ми-8. Также объявлено, что авиакомпания «Красавиа» не будет останавливать авиарейсы в Богучаны на L-410.

 

 

Автор: Петр Савельев
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