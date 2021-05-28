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Промышленность Красноярского края потеряла десятую часть объема производства

Промышленность Красноярского края потеряла десятую часть объема производства
Иллюстрация: pixabay.com

Сокращение отмечается как в горизонте одного месяца, так и по первым четырем в году. Основное падение произошло в сфере добычи полезных ископаемых. Производственный сектор просел в меньшей степени.

#НОВОСТИ
За четыре месяца 2021 года промышленное производство в Красноярском крае сократилось на 9,9% по отношению к аналогичному периоду 2020-го, сообщает Красноярскстат.
 
При этом апрельские показатели отстали от прошлогодних еще сильнее — на 11,8%. По сравнению же с предыдущим месяцем падение было не столь ощутимо — 1,4%.
 
Наибольшие потери — 14,9% — по итогу января-апреля понесла сфера добычи полезных ископаемых. В частности, добыча металлических руд, которая просела на 25,7%, а нефте- и газодобыча отстала от прошлогодних показателей на 16,9%. А вот добыча «прочих полезных ископаемых» выросла на 91,3%. Также прибавила угольная промышленность (9,1%).
 
В производственном секторе самое большое снижение отмечалось в сегментах «Производство машин и оборудования» (-37,4%) и «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (-23%). Зато более чем трехкратный рост показало производство лекарств и медицинских изделий, а производство электрического оборудования прибавило 60,5%. В целом же, производственный сектор за четыре месяца 2021 года просел на 8,7%.
 
Промышленность Красноярского края потеряла десятую часть объема производства 1
 
Подробнее о состоянии дел в различных отраслях и по видам продукции можно узнать из материалов Красноярскстата, опубликованных на его сайте.
Автор: Евгений Волошинский
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