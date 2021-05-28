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Премьера в театре имени Пушкина: «Капитанская дочка»

Премьера в театре имени Пушкина: «Капитанская дочка»
Иллюстрация: театр Пушкина

Спектакль планируют выпустить ко дню рождения солнца русской поэзии, премьерные показы пройдут 5 и 6 июня. Режиссер – Тимур Насиров, известный красноярцам по работам в Красноярском ТЮЗе.

#НОВОСТИ

Тимур Насиров не в первый раз обращается к «Капитанской дочке», спектакль по этой повести несколько лет идет на сцене Челябинского молодежного театра. Однако режиссер продолжает размышлять над произведением и искать формы его воплощения.

В театре Пушкина «Капитанская дочка» - это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт – это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море.

Режиссер рассуждает над эпиграфом повести «Береги честь смолоду», о выборе между честью и совестью, долгом и моралью.

Тимур Насибов – выпускник мастерской Григория Козлова в СпбГУТИ, в Красноярском ТЮЗе он ставил спектакли «Фаренгейт-шоу», «Д’Артаньян» и «Собаки-якудза», который получил несколько престижных фестивальных премий.

 

 

Автор: Петр Савельев
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