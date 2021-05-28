Музей GEOS ждет на квест искателей сокровищ

Иллюстрация: музей GEOS

В День защиты детей музей геологии Центральной Сибири приглашает геологических авантюристов на семейный квест «Искатели на близких берегах». Бесплатно, но по предварительной записи.