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Музей GEOS ждет на квест искателей сокровищ

Музей GEOS ждет на квест искателей сокровищ
Иллюстрация: музей GEOS

В День защиты детей музей геологии Центральной Сибири приглашает геологических авантюристов на семейный квест «Искатели на близких берегах». Бесплатно, но по предварительной записи.

#НОВОСТИ

Вместе со специалистами музея GEOS дети и их родители узнают геологические особенности Красноярска и его окрестностей, услышат краткий рассказ об истории возникновения столицы края и пройдут небольшой квест, после которого с легкостью смогут определять самоцветы по берегам сибирских рек.

GEOS ждет дерзких искателей 1 июня в 14.00 возле скульптурной композиции «Белая лошадь».

Мероприятие проводится бесплатно, возрастная категория 6+.

Количество мест ограничено. Запись — по телефону 252-29-46 или 8-902-964-41-13.

Автор: Петр Савельев
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