Музей GEOS ждет на квест искателей сокровищ
В День защиты детей музей геологии Центральной Сибири приглашает геологических авантюристов на семейный квест «Искатели на близких берегах». Бесплатно, но по предварительной записи.
Вместе со специалистами музея GEOS дети и их родители узнают геологические особенности Красноярска и его окрестностей, услышат краткий рассказ об истории возникновения столицы края и пройдут небольшой квест, после которого с легкостью смогут определять самоцветы по берегам сибирских рек.
GEOS ждет дерзких искателей 1 июня в 14.00 возле скульптурной композиции «Белая лошадь».
Мероприятие проводится бесплатно, возрастная категория 6+.
Количество мест ограничено. Запись — по телефону 252-29-46 или 8-902-964-41-13.