Красноярский край обогнал Сибирь и Россию по инфляции

Основную роль в ускорении инфляции сыграл рост цент на непродовольственные товары. Продукты же наоборот — дорожали медленнее, а некоторые и вовсе дешевели из-за снижения спроса.

В апреле 2021 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 5,68%, что превышает мартовские показатели на 0,17 процентных пункта (п.п.). Об этом рассказали в местном отделении Банка России.

По данным регулятора, быстрее всего в прошлом месяце дорожали непродовольственные товары — темпы роста цен в этом сегменте в апреле были на уровне 7,39% против 6,6% в марте. Основными драйверами этого процесса стало несколько групп товаров. В частности, мебель, стройматериалы, и демисезонная одежда — спрос на них вырос и потянул за собой цены. Также начала расти стоимость новых автомобилей. Причина: удорожание основных узлов и комплектующих на фоне повышения спроса.

Продуктовая инфляция в апреле 2021 года замедлилась с 7,78% до 7,13%. Снова свою роль в этом процессе сыграл картофель — прогнозируемый дефицит, сформировавшийся за счет плохого урожая в прошлом году, закрыли импортом, а местный, который было сложно сохранить (большая часть урожая была поражена фитофторой), сбывали по бросовым ценам. Такая же ситуация сейчас складывается с луком и капустой, которые и вовсе подешевели в годовом выражении на 25% и 18% соответственно. Также быстрее стали снижаться цены на лимоны и чеснок — спрос на них перестал быть ажиотажным и началась коррекция.

По этой же причине (стабилизация спроса) медленнее стали дорожать продукты длительного хранения (рис, манка, гречка, консервы), которые в прошлом году, на старте пандемии и соответствующих ограничений, активно закупались людьми впрок.

А вот яйца начали быстрее расти в цене, по причине увеличения расходов птицефабрик на корма, транспорт и коммунальные услуги.

Рекордсменом увеличения темпов роста цен в апреле оказались услуги, подорожав на 0,31 п.п. — до 1,6%. Основное удорожание здесь сложилось в сегменте внутреннего туризма — спрос на него начал расти в связи с приближением лета и запуском очередного этапа туристического кешбэка.

Также медленнее стали снижаться цены на авиаперелеты. Причина та же — спрос, повышение которого можно проиллюстрировать ростом в 6,7 раза пассажиропотока аэропорта Красноярск.

Добавим, что годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в апреле 2021 года по сравнению с мартом не только не выросла, но замедлилась на 0,11 п.п. — до 5,57%.

В среднем же по России она составила 5,53%, замедлившись на 0,26 п.п.