«Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики

В правительстве Красноярского края уверяют, что это происходит в рамках доследственной проверки законности приватизации государственного имущества в регионе.

В агентстве по управлению госимуществом Красноярского края прошли обыски и изъятие документов. Об этом сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Борус».

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Равно как и не говорят, что послужило причиной подобного интереса к ведомству.

В правительстве региона, по словам ТАСС , информацию подтвердили и рассказали, что мероприятия проводились в рамках доследственной проверки законности приватизации госимущества.

Вся интересующая документация была предоставлена», — цитирует агентство представителя кабмина.

Что является предметом проверки, чиновники также не говорят.