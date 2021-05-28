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«Изымают документы»: в агентство госимущества Красноярского края нагрянули силовики

Кирилл Кухмарь
Кирилл Кухмарь. Иллюстрация: ТАСС

В правительстве Красноярского края уверяют, что это происходит в рамках доследственной проверки законности приватизации государственного имущества в регионе.

#НОВОСТИ
В агентстве по управлению госимуществом Красноярского края прошли обыски и изъятие документов. Об этом сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Борус».
 
В правоохранительных органах ситуацию не комментируют. Равно как и не говорят, что послужило причиной подобного интереса к ведомству.
 
В правительстве региона, по словам ТАСС, информацию подтвердили и рассказали, что мероприятия проводились в рамках доследственной проверки законности приватизации госимущества.
Вся интересующая документация была предоставлена», — цитирует агентство представителя кабмина.
Что является предметом проверки, чиновники также не говорят.
Автор: Петр Савельев
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