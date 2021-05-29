ТОП-8 зарплат главврачей больниц Красноярского края
Региональный Минздрав обнародовал информацию о расчете среднемесячных зарплат руководителей и главбухов больниц Красноярского края за 2020 год.
1 место
Самая высокая заработная плата среди главных врачей больниц у Натальи Морозовой, возглавлявшей Таймырскую межрайонную больницу — 375 тыс. рублей в месяц.
2 место
Егор Корчагин, главврач Красноярской краевой больницы — 240 тыс. рублей в месяц.
3 место
Николай Плиговка, главврач Лесосибирской межрайонной больницы — 214 тыс. рублей.
4 место
У Сергея Гребенника, руководителя БСМП, среднемесячный доход — 201 тыс. рублей.
5 место
Далее следует почетное пятое место — 196,8 тыс. рублей у руководителя 20-й больницы Владимира Фокина.
6 место
Поделили между собой Андрей Модестов, бывший главврач онкодиспансера, который недавно переехал в Москву, в 2020 году получал 177 тыс. рублей и Денис Лебедев, главный врач Ачинской межрайонной больницы — 170 тыс. рублей.
7 место
Владимир Милицын, главврач Назаровской районной больницы — 136 тыс. рублей в месяц.
8 место
Вадим Есин, главврач Минусинской межрайонной больницы — 120 тыс. рублей.