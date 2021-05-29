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ТОП-8 зарплат главврачей больниц Красноярского края

Экс-главный врач «Таймырской больницы» Наталья Морозова
Экс-главный врач «Таймырской больницы» Наталья Морозова. Иллюстрация: myseldon.com

Региональный Минздрав обнародовал информацию о расчете среднемесячных зарплат руководителей и главбухов больниц Красноярского края за 2020 год.

#НОВОСТИ

1 место

Самая высокая заработная плата среди главных врачей больниц у Натальи Морозовой, возглавлявшей Таймырскую межрайонную больницу — 375 тыс. рублей в месяц.

2 место

Егор Корчагин, главврач Красноярской краевой больницы — 240 тыс. рублей в месяц.

3 место

Николай Плиговка, главврач Лесосибирской межрайонной больницы — 214 тыс. рублей.

4 место

У Сергея Гребенника, руководителя БСМП, среднемесячный доход — 201 тыс. рублей.

5 место

Далее следует почетное пятое место — 196,8 тыс. рублей у руководителя 20-й больницы Владимира Фокина.

6 место

Поделили между собой Андрей Модестов, бывший главврач онкодиспансера, который недавно переехал в Москву, в 2020 году получал 177 тыс. рублей и Денис Лебедев, главный врач Ачинской межрайонной больницы — 170 тыс. рублей.

7 место

Владимир Милицын, главврач Назаровской районной больницы — 136 тыс. рублей в месяц.

8 место

Вадим Есин, главврач Минусинской межрайонной больницы — 120 тыс. рублей.

 

 

Автор: Петр Савельев
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