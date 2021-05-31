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Менее половины красноярцев желает своему ребенку карьеру в родном городе

Менее половины красноярцев желает своему ребенку карьеру в родном городе
Автор фото: Rama Krishna Karumanchi. Иллюстрация: pixabay.com

Как выяснил портал SuperJob, чаще всего хотят, чтобы их дети после получения профессии остались жить в родном городе, москвичи, петербуржцы и казанцы.

#НОВОСТИ

Почти три четверти москвичей (74%) желают детям после получения профессии остаться жить в своем городе. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге: о том, чтобы дети остались жить в городе на Неве, мечтают 73% родителей. На третьем месте в родительском рейтинге лучших городов для карьеры детей — Казань: две трети родителей хотят, чтобы дети, повзрослев, остались в столице Татарстана.

В Красноярске всего 39% родителей желают своим детям остаться в родном городе, а 43% - против; почти каждый пятый родитель пока не определился. Чаще всего карьеру своих детей они видят в Москве, Краснодаре, Новосибирске, Сочи и Калининграде.

Как сообщает пресс-служба сервиса, в опросе приняли участие 7500 человек, это родители несовершеннолетних детей, проживающие с детьми в одном городе.

 

Автор: Петр Савельев
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