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В майском номере «ДК» встретились айтишники и ритейлеры

В майском номере «ДК» встретились айтишники и ритейлеры
Иллюстрация: DK.RU

Вышел майский номер журнала «Деловой квартал». Ключевыми темами стали онлайнизация бизнеса и сфера торговли Красноярска.

#НОВОСТИ

Необычная обложка журнала — иллюстрация к тому, как сегодня выглядят бизнес-процессы компаний. Чаты в мэссенджерах пришли на смену совещаниям, планеркам, переговоркам…Здесь реально рулится бизнес.

В номере аудированы топовые направления цифровизации, а также представлены кейсы компаний, практикующих новые технологии «на земле».

Вторая большая тема — в новом для издания формате «эксперт-теста». Об изменениях на торговых полках города рассказали представители сферы: от федеральных сетей до премиум-бутиков.

Также мы собрали интересные предложения для партнеров бизнес-пикника по брендированию на предстоящем событии. Летний офлайн издания состоится 30 июня. Успевайте присоединиться!

Целиком можно полистать журнал здесь, либо найти хардкопи в лучших заведениях города или получить по адресной подписке. Распространение началось.

Автор: Петр Савельев
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