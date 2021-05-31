Сотрудники 40+ справляются с удаленкой лучше молодых

Цифровые технологии требуют определенных знаний и умений. Бытует мнение, что молодое поколение лучше разбирается в компьютерной технике, легче перестраивается под новые рамки рабочей деятельности.

Однако как показало исследование, старшее поколение на «удаленке» работает эффективнее молодежи, хотя должно быть иначе.

Группа исследователей выяснила, что представители разных поколений адаптировались к удаленке с разной скоростью. Это особенно верно при сравнении миллениалов в возрасте 25…40 лет и представителей поколения 40+ (41…56 лет).

По данным исследования, за один год на удаленке 40+ стали более уверенными в общении. Это касается их способности разрешать конфликты, а также строить и укреплять доверительные отношения, говорится в исследовании.

Миллениалы, похоже, адаптируются медленнее, особенно в том, что касается доверия. Уровень их доверия к коллегам упал на 3 процентных пункта, в то время как у поколения 40+ он вырос на 4.

Мы склонны думать, что, поскольку молодые сотрудники росли как „цифровые аборигены”, они очень комфортно чувствуют себя на рабочем месте и не нуждаются в дополнительной поддержке. Но у молодых сотрудников не было возможности развить коллективную жизнестойкость, они все еще налаживают свои профессиональные связи и не впитывали в себя все нюансы корпоративной культуры так много лет», — пишет один из авторов исследования.

Еще одна трудность, по мнению исследователей, в том, что у многих миллениалов есть маленькие дети, которые требуют дополнительного внимания.

В предыдущем исследовании было показано, что работодатели, ищущие таланты, склонны нанимать миллениалов в два раза чаще, чем представителей поколения 40+. Однако ученые из Гарварда доказали, что сотрудники в возрасте 40…50 лет (и старше) могут обойти представителей всех других поколений как минимум в трех областях умственной деятельности.