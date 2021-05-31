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Сотрудники 40+ справляются с удаленкой лучше молодых

Сотрудники 40+ справляются с удаленкой лучше молодых
Иллюстрация: torg.spb.ru

Цифровые технологии требуют определенных знаний и умений. Бытует мнение, что молодое поколение лучше разбирается в компьютерной технике, легче перестраивается под новые рамки рабочей деятельности.

#НОВОСТИ

Однако как показало исследование, старшее поколение на «удаленке» работает эффективнее молодежи, хотя должно быть иначе.

Группа исследователей выяснила, что представители разных поколений адаптировались к удаленке с разной скоростью. Это особенно верно при сравнении миллениалов в возрасте 25…40 лет и представителей поколения 40+ (41…56 лет).

По данным исследования, за один год на удаленке 40+ стали более уверенными в общении. Это касается их способности разрешать конфликты, а также строить и укреплять доверительные отношения, говорится в исследовании.

Миллениалы, похоже, адаптируются медленнее, особенно в том, что касается доверия. Уровень их доверия к коллегам упал на 3 процентных пункта, в то время как у поколения 40+ он вырос на 4.

Мы склонны думать, что, поскольку молодые сотрудники росли как „цифровые аборигены”, они очень комфортно чувствуют себя на рабочем месте и не нуждаются в дополнительной поддержке.  Но у молодых сотрудников не было возможности развить коллективную жизнестойкость, они все еще налаживают свои профессиональные связи и не впитывали в себя все нюансы корпоративной культуры так много лет», — пишет один из авторов исследования.

Еще одна трудность, по мнению исследователей, в том, что у многих миллениалов есть маленькие дети, которые требуют дополнительного внимания.

В предыдущем исследовании было показано, что работодатели, ищущие таланты, склонны нанимать миллениалов в два раза чаще, чем представителей поколения 40+. Однако ученые из Гарварда доказали, что сотрудники в возрасте 40…50 лет (и старше) могут обойти представителей всех других поколений как минимум в трех областях умственной деятельности.

 

Автор: Петр Савельев
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